【賽後解碼】曼城死穴　哥帥救唔到！

雖然贏愛華頓3:1，但曼城今輪英超致命弱點非常明顯，哥帥無論幾叻都救唔到，因為球隊真係冇中堅！拿樸迪、史東斯相繼受傷，只能用奧達文迪拍費蘭甸奴，今場對較強嘅愛華頓就出晒事，失嘅一球就係源於費蘭甸奴解圍唔湯唔水，下半場更三番四次走甩耶利文拿，若非艾達臣摩拉斯上晒身係咁神救，藍月亮根本冇可能攞齊3分。

高柏尼今夏離隊，哥迪奧拿冇買世界級中堅補強，再加上拿樸迪重創、要到出年1月先復出，或者會成曼城今季致命傷。本身史東斯已經唔夠穩，依家仲要傷埋，唯有用防中兼老將費蘭甸奴頂檔，曼城肯定有排驚。

上仗大炒屈福特，曼城用強勁攻力掩蓋咗脆弱嘅後防，但今次對住實力一般，兼且狀態麻麻嘅愛華頓，就被攻到風聲鶴唳，費蘭甸奴除上半場直接將個波撻咗畀伊禾比、直接導致失波外，下半場又睇唔實卡維特利雲，畀佢成功突破空晒近射；加上一而再、再而三睇唔住耶利文拿，今場艾達臣要神救3次先幫到條後防線補鑊。另外辛真高亦係弱點所有，今仗就數次嘜唔掂李察利臣而狂輸罰球。曼城後防弱不禁風，起碼要到1月先有機會買人補救，就睇吓之後曼城可唔可以繼續用強勁攻力，去彌望後防之失。

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