奧比歷攔皇馬！飛身神救堅精彩

西甲今輪上演馬德里打吡，皇馬作客馬體會，雙方全場快打快喪攻，但兩位門將均有理想演出，最終打成0:0平手。馬體會神龍奧比歷的確犀利，上半場先飛身救出卻奧斯第一時間遠射，下半場更撲走賓施馬必入頭槌，馬體會力保不敗堅要多謝佢。皇馬得到1分後，7戰積15分續排榜首。

馬體會新金童祖奧菲歷斯，8分鐘就有入波機會，半單刀殺入禁區一抽，可惜柱邊出界。之後雙方各有威脅攻勢，23分鐘夏薩特走空扭過沙域，出波被閂；30分鐘，主隊中場湯馬士柏迪右路出波，迪亞高哥斯達飛到盡爭少少先掂到波。跟手就到卻奧斯表演，兩番遠射撻到奧比歷攤攤腰，其中40分鐘，加里夫巴利右路出波被頂走，卻奧斯第一時間狂抽死角，奧比歷飛身救出最精彩。

換邊後雙方繼續均勢，57分鐘皇馬左路發難地波傳中，巴利一抽高晒。75分鐘皇馬左路出靚波，賓施馬騰空勁靚銅頭一搖睇怕入硬，但又畀奧比歷飛身神救，最終雙方互無紀錄完場。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。