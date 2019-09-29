A山翻生堅全能　1場入波＞喺曼聯全季！

阿歷斯山齊士喺曼聯係草，去到國際米蘭就變寶！意甲國米作客森多利亞，A山首次正選出場頭22分鐘攻入2球，已經多過上季於曼聯嘅總入球。A山今戰做晒主角，換邊後2分鐘就因為於禁區內插水領第2張黃牌被趕出場，神又係你、鬼又係你，邊夠你玩呀。國米雖然打少1個，但最後依然贏3:1，曼聯依家傷晒前鋒咁滯，唔知會唔會掛住A山呢？

A山喺2018年1月，領50萬周薪轉投曼聯，之後就冇腳好波，上季直頭變隱形人，全季佢20次於英超出場，入得1球咁大把，表現直達災難級，去到人見人憎嘅地步。今夏佢終於成功離開曼聯被借到國米，於開季2仗後備出場後，到今戰終於正選出場。

呢名7號仔於領隊干地麾下脫胎換骨，20分鐘史提芬奴辛斯遠射省中A山背脊反彈入網，A山去到國米咩運都返晒嚟；22分鐘隊友遠射軟弱無力，A山去到門前補多腳射成2:0，半場未踢夠，入波已經多過喺紅魔鬼成季。

A山今仗表現勁落力，上半場就因侵犯對手領黃，到47分鐘佢於對手禁區內跌低，球證話佢插水畀多張黃牌佢，A山踢咗半場多啲就領紅出場。好彩佢早早為國米奠下勝基，最後贏3:1攞齊3分，帶領藍黑兵團開季6連勝高踞榜首。

曼聯今夏放走盧卡古同A山，佢2個都於國米發光發熱，反而曼聯就黑過墨斗，現時拉舒福特同安東尼馬迪爾都受傷，周一深夜對阿仙奴只能用17歲小將格連活特攻堅，認真慘情。

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