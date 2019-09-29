麥迪臣最強10號！李城點先可以留住佢？

成日話英超Big 6，但今季會唔會開始有啲唔同，就要睇李斯特城！狐狸今季由羅渣士執教，球隊踢得虎虎生威，今季和過車路士、贏過熱刺，連盃賽8戰只係僅敗過畀曼聯，其中中場球星占士麥迪臣更加愈踢愈好，呢名球星終非池中物。

今仗李城惡戰熱刺，雖然先失1球，但李城打出水準，占士麥迪臣更於完場前，喺禁區邊狂轟世界波入網奠定勝局，難怪大把英國球評家，認為呢名22歲10號仔，未來必定可以效力超級大會。曼聯前中堅巴里斯達，就開到口希望紅魔鬼可以斥巨資購入占士麥迪臣，保守估計依家佢嘅身價，已經去到8000萬鎊。

占士麥迪臣有腳法、有活力仲有射門腳頭，最犀利係佢創造機會嘅能力，周時都能喺人叢中向前突破，呢樣係佢最值錢嘅地方，呢種10號仔於球壇已經少之又少。李城如果要留住佢，就必定要打出成績，起碼要取得歐霸盃參賽資格，今晚11:30李城將於主場鬥紐卡素，大家記住睇佢哋表演。

直播表

周日1:00pm 日乙 山形山神 Vs 甲府風林 有線662、602台

周日2:30pm 港超 冠忠南區 Vs 佳聯元朗 on.cc 東網

周日6:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 華拉度列 Now 632

周日6:30pm 意甲 拿玻里 Vs 布雷西亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日7:30pm 德乙 聖保利 Vs 辛特侯遜 on.cc 東網

周日8:00pm 西甲 伊巴 Vs 切爾達 Now 632

周日9:00pm 意甲 拉素 Vs 熱拿亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 意甲 萊切 Vs 羅馬 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615、604台

周日9:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 弗賴堡 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日10:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 馬略卡 Now 632

周日11:00pm 法甲 尼姆 Vs 聖伊天 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日11:30pm 英超 李斯特城 Vs 紐卡素 Now 621

周一凌晨零時 意甲 卡利亞里 Vs 維羅納 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一凌晨零時 德甲 科隆 Vs 哈化柏林 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一0:30am 西甲 利雲特 Vs 奧沙辛拿 Now 632

周一2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 費倫天拿 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 皇家蘇斯達 Now 632

周一3:00am 法甲 馬賽 Vs 雷恩 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一5:00am 美職 紐約紅牛 Vs 華盛頓聯隊 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一7:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 溫哥華白帽 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一7:30am 美職 聖荷西地震 Vs 西雅圖海灣者 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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