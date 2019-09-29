【離乜譜】英聯盃出錯人　利物浦面臨DQ！

利物浦日前喺英聯盃輕取米爾頓凱恩斯晉級，不過英國媒體《The Athletic》爆出猛料，英格蘭聯賽會發現利物浦喺呢場賽事派出唔附合上陣資格球員，依家正進行調查，最高刑罰可能係DQ(取消參賽資格)！

利物浦喺呢場聯賽盃派出大量新人，其中後備入替嘅22歲西班牙中場捷利維拿，據報就係違規上陣嘅球員。捷利維拿上季被外借去西乙球會埃斯特馬度拉，今個夏天回歸利物浦，按例英格蘭聯賽會要為佢重新簽發文件，不過至今仍然未有完成程序，捷利維拿「偷步」上陣就係違規。

利物浦發聲明證實今次事件，形容呢件事係一件「行政問題」，如果一旦被證實有罪，利物浦會面臨罰款以至取消參賽資格嘅處分。不過，利物浦方面仍然樂觀，因為新特蘭喺2014年亦曾出現過類似事件，當時佢哋派出唔合上陣資格嘅南韓前鋒池東沅踢4場聯賽同1場聯賽盃，但調查後發現賽會問題大於球會，所以新特蘭只係被罰款了事。

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