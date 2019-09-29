冠忠南區vs佳聯元朗　你揀入場定睇直播？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）假旺角大球場上演的「地區打吡」，由冠忠南區迎戰佳聯元朗。上仗於菁英盃擊敗富力R&F的冠忠南區，有巴西防中狄卡奧克服傷患趕及正選出上陣。至於上周出戰高級組銀牌賽道圈，遭理文淨勝3比0淘汰出局的佳聯元朗，今仗則有巴西前鋒祖連奴復任正選。雙方正選陣容如下：

冠忠南區正選陣容：

29 謝德謙（門將、隊長）

6 列文

7 狄卡奧

10 查維斯

12 許宏鋒

14 夏志明

16 陳𦘦鈞

18 積斯利

19 迪亞高

20 比圖

23 劉家銘

佳聯元朗正選陣容：

12 葉嘉宇（門將）

5 曾至孝

6 王睿

8 基斯

10 米基爾

11 曾梓軒

16 羅振庭

18 祖連奴

22 法比奧（隊長）

24 黎格爾

92 張民樂

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）激戰連場，其中頭場冠忠南區主場旺角大球場擺擂台，接受佳聯元朗的挑戰。南區今季表現搶韁，連盃賽在內未嘗一敗，今遇尚未「開齋」的元朗，定必有場惡鬥，球迷除擁躍入場觀戰，亦可透過on.cc東網直播欣賞這場「地區打吡戰」。（on.cc周日下午2時30分直播）

冠忠南區剛於菁英盃擊敗富力R&F，連盃賽在內暫時錄得2勝1和的佳績，狀態氣勢一流。不過，今場面對佳聯元朗，主教練鄭兆聰（Ricky）卻直言對手曾令東方龍獅及傑志吃盡苦頭，所以今日謹慎應戰︰「元朗踢法雖然有變，但以佢哋嘅班費可以打和傑志，證明佢哋有能力亦踢得好好，加上又冇乜心理壓力，球員踢得放啲。所以我哋今場要好小心，要用對強隊嘅心態應戰，因為只要我哋有任何犯錯，佢哋都有能力把握得到。」

Ricky還以對理文一戰作例子，該仗南區先開紀錄，卻被連入2球，要到補時靠比圖建奇功才搶回1分，Ricky強調球員要從中學習，不能重複犯錯︰「人哋有人哋嘅時刻，我哋有我哋嘅時刻，上場聯賽對理文初段入波係一個好好嘅機會，但球員唔識做後續搞到失波，一場比賽係唔可以表現得咁飄忽！」人腳方面，南區大部分球員皆可候命，僅狄卡奧、史必受傷倦勤。

另邊廂，佳聯元朗聯賽僅錄1和1負，但其實他對着東方龍獅、傑志時表現絕不失禮。今仗元朗繼續打硬仗，面對另一強隊冠忠南區，主教練陳文俊表示：「南區係一支好有實力嘅球隊，前鋒好有侵略性，例如：夏志明速度好快、查維斯制空力好強、迪亞高推個波好難搶，對我哋嚟講係一個好大嘅威脅，而佢哋嘅後防幾硬淨、幾穩陣，所以今場波會好難踢！」他期望球隊能做好中場防守之餘，前鋒球員在進攻上更有決心，以爭取球賽主導權。

然而，元朗剛在高級組銀牌遭理文淘汰，「陳Sir」坦言令士氣輕微受損：「上場輸咗畀理文，佢哋踢得好好，我哋成場波都被壓制，對球員信心有少少影響。所以今個禮拜我哋透過訓練去令球員唔好諗太多，專注去踢番自己嘅風格，增強信心。」

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