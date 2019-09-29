D1女排開打　鄭裕彤堅有霸氣

「港九中學校際排球比賽」今日（29日）在佛光街體育館掀開D1女子甲組戰幔，力爭衞冕的順德聯誼總會鄭裕彤中學，直落兩局輕取東華三院呂潤財紀念學校；同日另一場比賽，拔萃女書院以同樣局數擊敗培正中學。

衛冕冠軍「王者」鄭裕彤中學對陣呂潤財紀念學校，鄭裕彤的正選陣容並無大變，開局迅即入局，完全沒有給呂潤財喘息的空間，由頭帶到尾並大比數拋離對手，第一局先贏25：2。鄭裕彤在第二局即輪換後備及新升上甲組的球員上場，落後的呂潤財並沒有放棄，暫停後曾經一度收窄比分，球員士氣大振，場邊觀戰的同學都落力打氣，但鄭裕彤並未有受到考驗，以比數25：13再贏一局，直落兩局輕取對手。

鄭裕彤中學的主將林芷靖，作為隊中的「老大姊」，希望球隊能夠「穩」中求勝，「打咗五年波，學識放鬆，唔好緊張，唔使諗住要表現自己，要殺到一球好靚嘅波，唔好打失，做好自己本分，穩定好緊要。」除了能夠再度高舉冠軍獎盃，「芷靖」笑言教練陳紹璣定下了一個每場的小目標，「教練畀我哋嘅目標係令到佢成場比賽只係坐喺到，唔使企起身。」

另一場對戰則由拔萃女書院和培正中學對壘，雙方實力旗鼓相當，開局初段戰況緊湊，比分僵持不下。但女拔明顯入局較快，更打出一段5：0的攻勢，其後更將比分差距擴大至10分，首局先贏25：15。換邊後，領先一局的女拔延續上局優勢，培正雖然急起直追，但都無法扭轉局勢，女拔最終以25 ：13再贏一局，以總比數2：0贏得開季首場比賽。