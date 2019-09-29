【東體爭議】講真，曼城係時候要阿古路淡出

曼城進攻火力冠絕英超，開季已入8球排射手榜第1位嘅阿古路，當然係大功臣，不過近日竟然出現一個極諷刺嘅爭論，就係曼城係咪應該畀阿古路淡出主力陣容，而爭論當中嘅關鍵人物，就係巴西「耶穌仔」加比爾捷西斯嘅彈起！

加比爾捷西斯加盟曼城之後，大部份時間都係擔任阿古路副車，不過只要佢有份落場，多數時間都會交出好表演，周日(29號)英超作客愛華頓，今季第2次喺聯賽擔正嘅加比爾捷西斯24分鐘就入波，2場正選上陣都有士哥進帳。Opta數據顯示，「耶穌仔」過去21場為球會同國家隊正選上陣合共入22球，包括過去6次為曼城踢正選都入波。以「耶穌仔」嘅最強數據，做後備真係講唔通，只可惜佢嘅競爭對手係「入球之神」阿古路，只可以講句「一山不能藏二虎」。

曼城要考慮嘅係，阿古路依家已經31歲，高峰期仲可以維持多幾耐？加比爾捷西斯只係22歲，佢除咗入球能力強之外，活動範圍同組織力都比阿古路更優秀，長期將佢擺喺「第2梯隊」好可能會逼走呢位未來棟樑，「耶穌仔」日前就曾經公開表達上陣時間少嘅不滿。

當然，要曼城立即將阿古路同加比爾捷西斯位置互換係不切實際，但哥迪奧拿絕對要考慮增加「耶穌仔」出場時間，而且要將天秤逐步秤向加比爾捷西斯。

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