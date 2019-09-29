傑志女足兩蛋贈大埔　打開勝利之門

「賽馬會女子甲組足球聯賽」第二周賽事於星期六（28日）晚在曾大屋遊樂場上演，由傑志對上大埔，上屆足總盃冠軍傑志上下半場各入一球，以比數2：0擊敗大埔，贏得今季首仗。而由愉園來投的翼鋒李頴欣，則希望可在往後的比賽和隊友有更默契的表現，以助球隊贏得獎盃。

數名主力離隊的傑志，甫開場即採取主動，大部分時間控球在腳，不讓大埔有機可乘，兩隊都互有攻勢。20分鐘，傑志的Georgina Lydia benjamin（Gina）在禁區頂起腳，但因欠缺力度，未有為大埔門將袁皓茵帶來壓力。其後大埔以一次角球攻勢向「藍鳥」施壓，但被傑志門將梁蔚雅化險為夷。比賽第一個入球出現在39分鐘，傑志前鋒Gina在右路「發難」，窄角度起腳將球射到遠柱，為傑志「破蛋」，半場領先1：0。

領先的傑志力求擴大比數，黃詠珊、李頴欣等前場球員頻頻起腳，希望能夠找到機會破門，其中一次大埔門將袁皓茵因出迎解圍，而造成「空龍」，但傑志李頴欣面對空龍卻「炒飛機」，浪費了黃金機會。54分鐘，傑志的黃詠珊和Gina在左面合力組織，傳中予門前的曾浩恩，再傳射給李頴欣，「頴欣」今次控定後一蹴而就，皮球應聲入網，將功補過，傑志領先至2：0。落後的大埔力挽狂瀾，望能收窄比分，但都無功而還，最終傑志以兩球淨勝大埔，全取三分。

新加盟的李頴欣今仗有一球進帳，她感激隊友不斷為她製造機會，希望日後能以更佳表現報效球隊，「轉咗新環境都怕自己唔適應，喺球場外我個人比較慢熱，但隊友都好好咁幫我融入球隊，成日撩我講嘢；而喺球場內，隊友互相配合先可以創造入球機會，希望可以多啲做到串連前中後嘅工作！」

「賽馬會女子甲組聯賽」9▪28（六）戰果

車路士足球學校（香港） 0比4 愉園

傑志 2比0 大埔

大聯盟足球學院 0比4 公民