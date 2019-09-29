港超聯　冠忠南區迫和佳聯元朗保不敗身

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）假旺角大球場上演的「地區打吡」，冠忠南區憑着澳洲籍射手查維斯門前頂入的一球，以1比1迫和由米基爾先開紀錄的佳聯元朗，保住球隊今季不敗之軀。

主隊冠忠南區雖有較高控球率，不過佳聯元朗則有具較多具威脅的反擊攻擊，開賽僅5分鐘米基爾右路施射地波被謝德謙橫身接實。9分鐘，隊長法比奧接應曾至孝右路角球頭槌頂高。12分鐘，基斯禁區外遠射彈地波被謝德謙沒收。

南區戰至19分鐘出現入球機會，列文左路傳中，迪亞高右路近門起腳，被葉嘉宇撲出。客軍隨後於上半場繼續控制戰局，25分鐘羅振庭右邊傳中，被謝德謙打手槌將皮球拍出。

34分鐘，羅振庭右邊斬入禁區，曾梓軒頭槌攻門則被比圖門前施展倒掛解圍。38分鐘，祖連奴接應羅振庭傳中跳頂高出。元朗在完半場前終於打破僵局，米基爾與祖連奴撞牆後，入楔禁區右路抽射得手，為客軍半場領先1球入更衣室。

元朗於下半場不乏攻勢，開賽不足1分鐘便有曾至孝禁區外遠射柱邊出界。52分鐘，法比奧把握反擊機會，後場大腳長傳予祖連奴單刀入禁區起腳，被謝德謙救出後，米基爾補射則省中敵衞。

54分鐘，曾至孝接應曾梓軒右路橫傳起腳，被謝德謙接實。1分鐘後，羅振庭右路禁區外放冷箭則告柱邊出界。63分鐘，基斯峨嵋月頂接應張民樂橫傳施射地波僅告出界。

冠忠南區於比賽尾段分別換入高美斯及陳廣豪加強攻力後，開始扭轉局勢，查維斯65分鐘禁區內接應高美斯頭槌二傳，惟近射被葉嘉宇出迎封位救出後，補射則中網側。75分鐘，高美斯右路角球傳予列文近射中楣彈出。最終主隊戰至87分鐘扳平，劉家銘左路傳中，比圖右路再將皮球送到門前，而查維斯則於門前跳頂將比數改寫為1比1完場。

冠忠南區助教貝可泓賽後坦承球隊表現欠佳，並透露狄卡奥今仗勉強負傷上陣，效果亦不太理想，因安全起見在下半場把他收起，另外亦指個別球員的狀態亦有待提升，其表現仍未預期。對於球隊取得1分而回，「Calvin」承認是有點幸運成份，但也表示起碼球員有肯去搏的精彩戰到最後才可追和。對於失分會否對爭標構成影響，「Calvin」則表示目前仍在季初，不去想得太長遠，並好好準備下仗周五晚（4日）對傑志的比賽。

佳聯元朗主教練陳文俊則指，球隊聯賽首三仗均對強隊，但踢出來的形勢並非受太大壓制，都有一些還擊的能力。雖然在積分榜因分數不多而處於低下游，但球隊面對強隊能夠施壓及反擊，甚至有機會贏波，因此滿意他們的表現，並希望在將來的比賽可在較多幸運的元素眷顧，加上球員之間的磨合，可以搶得更多分數，並在聯賽升上更高的位置。