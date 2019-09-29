國際足協打茅波　想中國辦2030世盃！

中國真係有機會第二次踢世界盃決賽周喇，因為做主辦國！英國《泰晤士報》報道，國際足協(FIFA)極力主張由亞洲國家申辦2030年世界盃，準確咁講就係中國，但咁做違反咗世盃由各大洲輪流舉辦嘅規則，歐洲足協表明將會反對。

國際足協高層認為，利用好中國、印度等具備巨大發展潛力嘅國家，將足球帶去呢啲國家，有好充分嘅理據。歐洲足協自然唔多同意，理由係2022年世界盃會喺卡塔爾舉行，卡塔爾係亞洲足協成員國，2026年世界盃就由北美洲嘅美國、加拿大同墨西哥合辦。按照FIFA理事會「必須跳過兩屆」嘅輪換原則，世界盃唔應該喺2030年就返去亞洲。

不過，國際足協嘅正式章程只係明文規定，禁止同一洲際足協連續舉辦兩屆世界盃，嗰個「必須跳過兩屆」規定係由國際足協理事會作出嘅，呢點非常重要，咁意味住只要FIFA理事會投票通過，而唔係整個國際足協成員國，就可畀亞洲國家喺2030年申辦世界盃。

《泰晤士報》又稱，英格蘭足總都密切注視事態發展，因為佢哋考慮緊由英國4大足總，加埋愛爾蘭聯手承辦呢一屆世界盃，中國嘅加入無疑會引起激烈競爭。

據悉，有關議題喺上星期二歐洲足協執行委員會已經進行咗詳細討論，到下個月上海舉行國際足協理事會嗰陣，就會被正式提出。到時仲會確定埋2030年嘅申辦時間表，以及究竟喺2022年定係2024年舉行投票。

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