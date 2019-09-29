港超聯　Yuto開齋！和富大埔逼和東方龍獅

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場由東方龍獅於主場將軍澳運動場迎戰和富大埔，客軍憑辛祖梅開二度領先半場，下半場東方雖有馮慶燁建功，加上艾華頓起孖一度反超前，大埔憑藉新加盟的中村祐人的入球追和3比3，各得1分。

開賽初段戰況膠著，戰至17分鐘，馮慶燁於禁區內鏟跌辛祖被罰12碼，辛祖親自主射破網，助大埔領先 1比0。23分鐘，大埔再有勞高遠距離笠射僅越楣而過。

32分鐘，入球功臣辛祖憑一己之力扭入禁區，燙射遠柱入網，個人梅開二度之餘，亦助球隊擴大領先優勢。東方隨即換入陳浩瑋加強攻力，惟始終未能製造出具威脅的埋門，大埔帶着2球優勢回更衣室。

易邊後，東方急起直追，59分鐘先有馮慶燁接應隊友二傳頂入；3分鐘後更有艾華頓禁區內勁射破網，助球隊追平2比2。70分鐘，陳浩瑋接應長傳後起腳，被陸平中撲出。1分鐘後，梁冠聰禁區頂抽射卻未能命中目標。

79分鐘，徐德帥底線前回傳，艾華頓第一時間撞射入網，助球隊反超前3比2。81分鐘大埔差點追平，惜孫銘謙和中村祐人連環起腳都未能射破葉鴻輝。3分鐘後，東方差點拉開比數，陳浩瑋和艾華頓的射門未能轉化成入球。未能拉開比數之餘，86分鐘更再度失守，新加盟大埔的中村祐人放冷箭得手，助球隊追和3比3完場，各得1分。