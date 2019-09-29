港超聯　中村祐人：入球是個好開始！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場由東方龍獅硬撼和富大埔，客軍憑藉辛祖兩度建功領先上半場，惟球隊在下半場被對手3次攻破大門反超前，幸得新加盟的中村祐人挺身而出，成功從強敵身上搶回1分。

繼2016至2018兩個球季後，中村祐人再次加盟和富大埔，是役後備上陣的他於86分鐘轟入關鍵入球，助新東家追平比數。無獨有偶，中村祐人去季也是在將軍澳運動場取得「開齋波」，今季首次上陣便取得入球的Yuto表示決心是入球的關鍵因素：「當皮球落在我腳下時，發現前方有許多空間，所以我很快便決定要射門，很開心能夠取得入球。因為這是我今季第一場比賽，我心底裏有很多感受，入球時刻真是十分興奮！這是一個很好的開始，坦白說我們能勝出這場比賽，下場我們一定會取勝，肯定！」

當年首季效力和富大埔便助球隊奪得「菁英盃」冠軍，如今再投大埔，Yuto把目標放得更遠：「希望幫助大埔贏得許多比賽，也希望能打入亞冠盃分組賽，與不同國家的球隊決一高下！」他續說：「雖然我希望再次獲香港隊徵召，但我必先要在大埔取得好表現！」

與1季前相比，和富大埔的職球員可謂人面全非，但不變的，是一班一直追隨的大埔球迷：「我看見有許多球迷特意從大埔來到將軍澳支持球隊，下場是主場賽事，希望屆時能獲更多球迷入場支持！」Yuto說道。