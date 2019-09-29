【東體爭議】夏薩特加盟皇馬自毀前途

周日(29日)凌晨西甲「馬德甲打吡」馬體會對皇馬，全世界都想睇雙方新7號大鬥法，點知令人大失所望，打和0:0。

特別係皇馬7號夏薩特更加係「災難性」表現，踢咗77分鐘竟然0射門，而且只有2次嘗試盤球過人，僅1次成功，仲差過馬體會右閘捷比亞。

夏薩特以往效力車路士，唔止喜歡扭波過人，而且射門慾非常強，上季英超有16球進帳。不過呢位比利時國腳今場竟然唔識扭又唔識射，除咗冇起腳之外，只有2次嘗試扭過人，得1次成功，同以往「美斯式」盤球突破，簡直判若兩人，最諷刺係馬體會右閘捷比亞今場都有3次盤球過人，有2次成功。

夏薩特加盟皇馬後，表現之所以遠不及效力車路士，除咗因為季前受傷，影響狀態之外，亦因為皇馬已有唔少「大佬」各據山頭，同夏神以往踢車仔「自己話晒事」，完全係兩個世界。

夏薩特一時間由「核心人物」變成「邊緣人物」，心理上仲未調節好，而且皇馬及西甲嘅風格，亦同車路士及英超好唔同，夏薩特難以適應，加上球迷對佢期望太高，始終唔係個個球星都有C朗級數，去到邊都可以綻放光芒。

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