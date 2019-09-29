貝拿度施華有前科 要加倍重罰

球壇種族歧視問題，禁之不盡，連球隊內部都可能出現「種族爭議」，曼城中場貝拿度施華日前喺社交網上載一張黑人隊友班捷文文迪童年相片同一個西班牙朱古力卡通人物嘅「合照」，問人估唔估到相中小朋友係邊個。

不過，網民指貝拿度施華將班捷文文迪嘅皮膚色同朱古力相提並論，有種族歧視之嫌。英足總知道之後，表明會展開調查，一旦證實貝拿度施華有罪，可能判罰佢停賽6場。

貝拿度施華好快刪除貼文，仲話係同班捷文文迪開玩笑，同時寫信畀英足總，作出道歉，甚至班捷文文迪都為佢求情。

貝拿度施華上年都試過拍片放上社交網，問身穿黑色衫嘅班捷文文迪點解全身「赤裸」，似係寸佢膚色同黑衫一樣色，好似冇着衫。佢今次又向文迪出手，令人覺得佢針對黑人。

曼城領隊哥迪奧拿力撐貝拿度施華話：「施華係無罪，佢只係講笑，嗰個只係卡通人物，兩人面形好似，白人之間同樣會咁樣講笑。」

貝拿度施華屬於曼城主力，無論佢有心或無意，球隊上下都會力支持佢，問題係英足總放唔放過佢。

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