【有片】巴塞天才恐怖受傷　大腿現血洞

曾經係巴塞隆拿天才嘅杜斯山度士今季轉戰墨西哥聯賽，效力爭標份子CF阿美利加，日前迎戰瓜達拉哈拉，杜斯山度士遭受對方球員「收山腳」攔截，右大腿出現一個大血洞，相當嚇人，杜斯山度士隨即送院治理，施襲球員被罰紅牌出場。

報道指，該次受傷事件發生於上半場39分鐘，當時杜斯山度士與對方球員安東尼比辛奴爭搶，杜斯山度士將皮球踢走，但對方唔收腳，伸腳撐中杜斯山度士右大腿，杜斯山度士一個空翻轉身後倒地，右大腿上出現一個恐怖血洞。

杜斯山度士曾被視為巴塞天才，未出道已隨隊參加2006年世界冠軍球會盃，2007至08年效力巴塞1季，其後轉投英超熱刺，期間外借到多間球會效力，近年在美職洛杉磯銀河搵食，今季登陸墨超。

CF阿美利加今仗以4比1大勝最後僅餘9人應戰嘅瓜達拉哈拉，贏波後以12戰得21分排聯賽第3，落後榜首拿根亞兩分，如今杜斯山度士受傷，未知對球隊爭標有多大影響。

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