【賽後解碼】李斯特城夠料爭前4！

李斯特城周一(30號)英超大發神威，主場以5比0狂數紐卡素，依家升上聯賽榜第3位，只係落後次席嘅曼城2分，表現相當對辦。面對利物浦同曼城嘅盛世，奢望李斯特城可以奇跡奪冠，似乎比2016年嗰季更加天方夜譚，不過以「狐狸」目前人腳配置，殺入前4再戰歐聯，絕對係能力所及。

李斯特城嘅崛起，同佢哋買人嘅超準眼光有莫大關係，15/16球季嘅奇蹟，就建基於尼高路簡迪、馬列斯等「蔗渣價」嘅超級猛將。依家李斯特城最搶手球星，非英格蘭國腳中場占士麥迪臣莫屬，佢上年以2,000萬鎊轉會費加盟，依家身價已經翻幾倍，加上泰利文斯(22歲)、尼迪迪(22歲)、蘇恩古(23歲)、芝維爾(22歲)等年輕球員已成功擔起大旗，加上占美華迪同卡斯柏舒米高兩位「大哥」高水平表現，論陣容嘅齊整度，比起3年前可能更加完善。

隨住熱刺嘅跌Watt同車路士嘅平民化，阿仙奴同曼聯亦未顯示出重振雄風嘅氣勢，李斯特城的確夠料爭前4。當然，「狐狸」嘅後備兵源未必足夠，但同3年前奇跡球季一樣，佢哋並冇任何歐洲賽事包袱，只要陣中主力球員可以健健康康咁專心應付聯賽，而且領隊羅渣士功力深厚，李斯特城將會係各豪門心腹大患。

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