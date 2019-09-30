【東體爭議】90場入52球　神級數據屬於佢

近3個幾球季入面90場比賽入52球，場均入球達到0.58球，絕對係屬於頂級前鋒嘅數據，但出乎意料嘅係，呢個數字竟然係由「霉星」巴洛迪利所創，周日(29號)意甲賽事，巴洛迪利為布雷西亞頂入1球，亦係佢重返意甲後第1個入波，雖然布雷西亞最終都1比2不敵拿玻里，但巴洛迪利再次證明自己仍然係出道時期嘅「天才」前鋒。

現年29歲嘅巴洛迪利，出道嗰陣被視為未來球王之一，但佢嘅「腦殘」行徑帶嚟嚴重紀律問題，結果足球之路愈走愈霉。正當佢慢慢喺球迷目光入面消失，其實巴洛迪利近3年一直保持高水平演出，自2016年登陸法甲後，由尼斯到馬賽再到依家布雷西亞，90之上陣入52球，如果唔係上季季初喺尼斯鬧離隊，搞到連續10場冇波入，入球率會更加恐怖。

巴洛迪利回歸布雷西亞後，今場第2次上陣就有波入，而且開波前已經成為焦點人物。喺賽前列隊期間，巴洛迪利抱住囡囡Pia，但諷刺係Pia着嘅係對家拿玻里波衫，事實上Pia媽媽、名模菲科係那不勒斯人，所以母女都係拿玻里粉絲，今場巴洛迪利有波入、拿玻里又贏波，可以話皆大歡喜。

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