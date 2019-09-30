【有片】等足30個月！梅菲：我曾抖唔到氣

上季在11個比賽有六次首圈出局的前世界冠軍「魔術師」梅菲，終於一吐烏氣，在中國桌球錦標賽以10比9力壓世界「三哥」威廉斯，結束兩年來的錦標荒，奪得生涯第8個排名賽冠軍。

兩位前世界冠軍梅菲及威廉斯在決賽打得精彩，37歲的「魔術師」打出兩桿破百及7次50+，當中第9局打出一cue133，隨後更打出職業第499桿破百領先至9比5，但第7局曾打出一cue143的威廉斯咬住唔放，連追四局打成平手，而梅菲最後一局成功「起迫」打出一cue69度，以10比9的總成績絕殺3屆世界冠軍威廉斯，自2017年3月之後贏得首個排名賽錦標，袋走15萬鎊的冠軍獎金。

今年2月接受BBC訪問時坦言自己上季職業走到低谷的梅菲，在過去六個排名賽決賽都錯過了捧盃機會，今季表現有見改善，殺入兩個賽事決賽，今場冠軍戰雖然錯過了四個賽點，但在關鍵的第19局pot入遠枱靚紅波，令他終於再嘗捧盃滋味。「佢追到9比9，我坐立不安，好唔舒服。」梅菲坦言威廉斯力追時心情超緊張，「實在太恐怖，我身體好唔舒服，抖唔到氣，睇唔到直線，真係好難跨過呢條線。」梅菲很滿意自己最後一局的發揮：「呢cue69嘅break係我生涯其中一cue最滿意嘅發揮。」

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