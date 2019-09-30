【有片】久保中頸被暴剷　球證當睇唔到！

「你好波就預咗畀人踢」，呢句說話Sad but True，但你唔會預咗被侵犯、球證會當睇唔到囉！「日本美斯」久保建英，今季由皇馬借到馬略卡，佢剛啱正選上陣鬥艾拉維斯，全場被針對性暴力防守，久保不斷被撞被踢低，其中一次被對手出手打中頸，球證當睇唔到；另一次敵衞起腳攔截遲咗踢中久保，球證直頭做手勢示意比賽繼續進行，唔通人哋年紀細、係亞洲人就好恰啲？

今年18歲嘅久保，再次為馬略卡正選兼踢足全場，但作客艾拉維斯一場輸0:2，主隊嘅針對性強硬防守，起到好大作用。身為馬略卡創造力最高嘅久保，一開波就畀艾拉維斯強力衝撞，有球久保未過半場於邊線推進，對手就正面飛剷仲要鞋底行先，久保成份被炒起，球證畀黃牌警告。

之後久保接連喺中場附近遭打頸，又被對手兜腳踢中，但球證就罰都唔吹，難怪久保都踢到躁。奀仔久保睇嚟都要練大隻啲，同埋要識保護自己，唔係未返皇馬就可能已經嚴重受傷。

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