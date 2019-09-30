法球迷不滿迎中國市場　砌巨型藏獨旗報復

好多人認為「體育無關政治」，但事實係唔係咁呢？法國人就話你聽佢哋諗法。法甲勁旅里昂於本月28號對南特，於看台赫然出現由球迷排成、代表西藏獨立運動嘅「雪山獅子旗」。法甲賽會為迎合中國市場，將包括今戰嘅部份法甲賽事提早到當地時間中午進行，里昂球迷對呢個安排非常不滿，故砌出「藏獨」旗幟「報復」中國。

為咗推廣法甲、迎合中國嘅龐大市場，法國足總決定將某啲賽事嘅開賽時間提早，里昂對南特呢場波，就於周六被改為中午1點半開波。據當地傳媒報道，里昂Fans對新開波時間非常唔習慣，對賽會掛住搵錢，唔理本地球迷感受勁不滿，所以決定將矛頭指向中國。除咗砌出極大嘅「雪山獅子旗」外，唔少球迷仲手持相同旗幟喺場上揮舞。中國球迷於睇直播嘅時候，必定會睇到相關情況。

據法國傳媒報道，球迷組職負責人表示，今次行動係故意令中國難堪，佢哋認為當地球迷感受先係最重要，所以用呢個行動向中國示威。另外佢哋強調，若賽會冇跟進相關問題，之後將會繼續「砌旗」同舉藏獨旗幟。

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