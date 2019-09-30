【有片】列貝利屈機式扣射　摧毀AC米蘭

周一(30日)凌晨意甲，費倫天拿作客以3:1擊敗AC米蘭，今夏由拜仁自由身加盟費倫天拿嘅列貝利，射入1球世界波，連AC米蘭球迷都起身向佢鼓掌致敬，呢位36歲法國老將用1球波，已經徹底征服意甲。

費倫今場由艾歷普爾加、卡斯度維利各建一功，領先2:0之後，輪到列貝利個人表演，殺入禁區後，並冇第一時間射門，而係左腳一扣，呃晒A米兩位守將卡拿比亞、里奧杜亞迪，然而後右腳一射入網，門將基安盧基當拿隆馬都捉錯路。列貝利一扣一射非常瀟灑，簡直視A米防線如無物，亦係佢近3場第2個入球。

除咗呢球世界波之外，列貝利全場都有唔少亮點，包括開波初段個人突破入禁區起腳，僅被基安盧基當拿隆馬撲出。列貝利55分鐘有1次巧妙過人，更加令到A米後衞梅沙基奧犯規被逐，為費倫全取3分掃除障礙。

當列貝利89分鐘被換走時，AC米蘭球迷都起身為佢鼓掌致敬，證明佢演出達到「球王級」，完全征服對手。

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