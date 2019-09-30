勁過保特、劉易斯！兩個Super Mom搶晒鏡

多哈Khalifa田徑場館變成母親的舞台！牙買加女飛人費絲亞及美國田徑傳奇費力絲，再一次証明女子運動員當媽後一樣勁，甚至更厲害，她們在周日的世界田徑錦標賽，將實力再提升，再擸走世界賽金牌，寫下歷史，更超越「閃電俠」保特及「神奇小子」劉易斯的紀錄。

這是費絲亞及費力絲自生B後的首個世界賽，32歲的費絲亞特別染上一把彩色長髮，在比賽中更加搶鏡，這位兩屆奧運金牌得主在女子100米決賽，以10秒71力壓英國的艾殊成功再奪金牌，繼09、13、15年之後，贏得她個人第四面世界賽金牌，賽後她即抱着2歲的囝囝Zyon繞場慶祝，Warm爆全場。

「能夠生完BB再贏世界冠軍，實在令我瘋狂。女運動員只要繼續拼，就可以騷出最佳一面，我好開心自己可以做到。」自09年奪首冠起，10年內贏得4次100米金牌，費絲亞超越了保特、劉易斯及格連，成為首位在世界賽奪得金牌的100米飛人。「我32歲了，能夠抱住囝囝企喺呢度，真係以為發夢....」費絲亞上一次參加世界賽已是2016年，她坦言當日知道自己懷孕呆坐了兩小時，「我無想過可以重返賽場，我練得特別苦，係丈夫同囝囝畀我無盡力量，好多人都質疑我，但佢哋相信我，當天知道自己懷孕，我亂了，但依家Zyon已經係我力量嘅源泉。」

至於33歲的美國短跑名將費力絲在4X400米混合接力項目，與拍檔以3分09秒34的新世績贏得她個人第12面世界賽金牌，打破了保特的累積紀錄，成為田徑世界賽的金牌王，同時也是她當媽媽之後的首面金牌，「真的很特別，囡囡睇住我比賽，就如擁有全世界，今年真的令我瘋狂。」這也是費力絲個人累積的第17面世界賽獎牌，成為當今最多獎牌的運動員，她去年11月誕下女兒Camryn，並剛於7月復出，而出戰東京奧運會是她下一個最大目標。

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