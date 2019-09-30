「麥迪臣應投曼城紅軍　去曼聯做咩？」

李斯特城新星中場占士麥迪臣，本季大熟大勇，帶領狐狸開季後只曾1敗，已經成為英超各支頂級勁旅嘅收購目標。英國傳媒報道，曼聯同熱刺都極希望購入麥迪臣，據報呢名22歲猛人身價高達8000萬鎊。前李城領隊米奇阿當斯明顯睇唔起曼聯，話如果要入魔不如留隊，要走嘅就要轉會利物浦同曼城。

麥迪臣18年由諾域治轉會李城，其實當時轉會費已去到2000萬鎊，反映呢名英格蘭中場有價有市，於李城着上10號波衫，麥迪臣演出愈來愈好，今季成為球隊核心，開季對車路士一場踢到曉飛，多次於中場分波、質直線極具威脅，前仗反勝熱刺更攻入世界波，難怪身價愈來愈高。自蘇斯克查上任後，曼聯決心建造一支以英倫三島球員為重心嘅年輕球隊，睇中麥迪臣好合理。

但阿當斯就叫麥迪臣咪考慮曼聯，因為對佢事業毫無好處：「無論於人工同雄心層面，李城同世上好多球會相比都唔輸蝕。如果麥迪臣真係要離開、希望事業更上一層樓，佢只能去曼城或者利物浦，如果唔係嘅佢應該留隊。作為一個年輕球員，最緊要係腳踏實地不斷努力，唔好自視過高，因為咁分分鐘會摧毀足球事業。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。