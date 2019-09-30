阿仙奴倒貼人工　外借奧斯爾

曼聯今夏倒貼人工，將阿歷斯山齊士外借去國際米蘭，成為球壇笑柄，估唔到同樣情況好可能發生喺阿仙奴身上。

根據英國《鏡報》爆料，阿仙奴計劃明年1月轉會市場重開之後，將奧斯爾外借，而為求送走呢位德國中場，兵工廠甚至不惜繼續支付大部分人工。

阿仙奴今夏已經想出售奧斯爾，但佢唔想走，因為「大眼仔」周薪達到35萬鎊，屬於阿仙奴最高人工球員，梗係唔願走。加上亦冇乜買家有興趣簽奧斯爾，令佢一直「滯留」。

阿仙奴領隊艾美利基本上已經放棄呢位即將31歲嘅中場，今季英超只派佢上陣1次，相信周二(10月1日)凌晨英超，阿仙奴作客曼聯，奧斯爾都係繼續做觀眾，難怪兵工廠打算明年1月外借佢。

由於奧斯爾人工太高，阿仙奴可能需要繼續負擔大部分人工，先至會有球隊肯借用佢，情況同曼聯外借A山去國米一樣。土超球隊費倫巴治曾經有意借用奧斯爾，「奧燒」一向以土耳其人自居，其實都好適合佢。

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