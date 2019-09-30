活特要未成年爆廠　做另一位舒利亞

曼聯鋒線傷兵滿營，拉舒福特、安東尼馬迪爾仍在養傷，香港時間周二(10月1日)凌晨，英超曼聯主場對阿仙奴，紅魔領隊蘇斯克查好可能派出17歲小將格連活特擔任正選前鋒。

英國傳媒議論紛紛，認為今場波將成為格連活特球員生涯爆發點，就好似31年前，當時同樣17歲嘅英格蘭一代射手舒利亞，對阿仙奴一戰，上演帽子戲法，走上巨星之路。

1988年4月，剛出道嘅舒利亞為修咸頓上陣對阿仙奴，竟然射入3球，協助球隊贏4:2，並以17歲零240日成為英格蘭頂級聯賽史上，最年輕「戴帽」球員。

格連活特上輪歐霸盃建功，以17歲零353日成為曼聯喺歐洲賽史上，最年輕入波球員。雖然就算佢今場英超「戴帽」，都無法打破舒利亞嘅紀錄，但「老舒」賽前仍然公開為佢打氣，認為「小活」即使仲未係曼聯主力，但值得有更多上陣機會。

曼聯球迷亦希望格連活特可以喺17歲最後1日建奇功，因為英國時間10月1日就係佢18歲生日，到底呢位新星踢完今場大戰後，會收到乜嘢「禮物」，大家拭目以待。

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