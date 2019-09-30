CTFA邀請賽　港隊1比2不敵東道主

周一（30日）在台灣高雄舉行的「2019 CTFA U-19 國際足球邀請賽」，香港隊U18在領先的情況下，被東道主中華台北反勝2比1。連同上場敗仗，港隊暫兩戰皆北。

受「啤酒門」事件影響的香港隊U18，上周如期前往台灣參加邀請賽，惟首仗便告出師不利，以2比3不敵世界排名僅197位的直布羅陀。港隊重整旗鼓後周一（30日）硬撼中華台北U18，惟仍未能走出陰霾，以1比2不敵東道主。

上半場港隊一度挨打，但仍憑隊長黎培基39分鐘射入的世界波，領先1比0返入更衣室。易邊後中華台北傾力反撲，終在尾段3分鐘內，憑鄭知桓和賴維的入球反超2比1至完場。

主教練張健峰賽後指，球隊受體能和人腳不整的問題困擾，致賽前部署受到影響：「開波前有2個中堅病咗，呢幾日仲有比賽，球員都辛苦，所以踢法上都傾向走動少啲。」雖錄得敗仗，但「張峰」仍讚賞球員今場防守紀律良好，指令亦執行得清晰，盼望今仗有助他們汲取經驗和成長。

同日上演另一場賽事，緬甸以2比1小勝直布羅陀。港隊周二（1日）下午4時迎戰緬甸，力爭取得首場勝利。