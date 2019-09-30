【東體爭議】曼聯一月收購5大目標你點揀

英超曼聯今晚深夜會出戰阿仙奴，不過賽前，唔少傳媒都公開批評「紅魔鬼」鋒線不濟，開季6戰只入8球，仲將矛頭指向領隊蘇斯克查，批評佢賣錯盧卡古同借走阿歷斯山齊士，竟然唔去補充番前線生力軍。「蘇B」都承認球隊有必要一月買前鋒，增強球隊入球能力同創造力，而英國《太陽報》仲點出5個「紅魔鬼」最有機會簽入嘅新兵，唔知大家又回睇呢？

1/文迪蘇傑(祖雲達斯)

有傳祖雲達斯願意放棄收轉會費畀佢走人，事實上，曼聯今夏都諗過簽佢，只係呢位克羅地亞球星人工太高。上季文迪蘇傑喺意甲入9球，但今季就畀主帥沙利打入冷宮。據知，曼聯依家願意開出一份半季或18個月合約畀佢！

2/迪姆普基(諾域治)

29歲嘅芬蘭國腳，近2季開始響朵。上季喺各項賽事轟入30球，而今季已經攻入6球，當中包括對紐卡素嘅帽子戲法及對班霸曼城入波領軍爆冷贏波。球員生涯雖然唔少日子喺英冠度過，但至今累積歐聯入4球，仲有13個歐霸盃入波。

3/哥林威爾遜(般尼茅夫)

27歲嘅英格蘭土炮射手，過去由低組別聯賽打去，但近5季喺英超上陣98場，射入38球。雖然傷病唔少，近季缺席咗60場賽事，不過佢仍然擁有驚人嘅平均每2.6場入1球嘅紀錄，把握力高強。

4/穆沙迪比利(里昂)

呢位前富咸射手今季法甲已經射入6球。上季23歲法國前鋒上季喺法甲上陣33場入15球，接近每兩場入1球，而喺歐聯上陣28場都有9個入波，係有晒證明嘅一級前鋒。曼聯之前都同佢扯上個關係，或者冬天真係有機會加盟。

5/域陀奧森漢(里爾)

年僅20歲嘅尼日利亞超新星，今夏由比甲查內爾以1,080萬鎊轉投法甲里爾，開季至今已經入咗6球，認真唔嘢少。超強把握力，周三晚仲會代表里爾喺歐聯對戰車路士，係大家睇辦時候，不過里爾未必肯平賣囉！

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