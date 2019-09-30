畀可立Fans嗌到驚 喇沙及時回魂贏得險

「中學校際籃球比賽（九龍區）」男子D1組今日（30日）在彩虹道體育館上演3場激戰。三隊傳統勁旅英華、男拔及喇沙都分別贏出比賽，其中尾場喇沙對可立的比賽更謂驚心動魄。

甫開場，兩隊都各以一球三分波為比賽打開序幕，雙方互有攻守，戰情膠著，第一節喇沙以18：11領先，第二節可立隊長郭豫康挺身而出，連入4分收窄比分，半場比數為30：27，第三節甫開場，可立氣勢如虹，更一度反超前33：30，但喇沙隨即調整戰術加緊防守，打出一段8：0的攻勢拉開比分，急於追近比分的可立控球頻頻甩手，陷入苦戰，結果下半場手風極順的喇沙以59：33擊敗對手。

喇沙隊長馮俊瑋表示戰情緊張是預期之內，要加倍努力才有機會在「死亡之組」出線，「今場頭兩節我哋喺防守上有好多失誤，其實我哋進攻並唔差，但就畀對手支持者嘅打氣聲搞到怯咗，教練喺暫停同中場休息都不斷叫我哋要集中番，做好自己，沉著應戰。」

同日另外兩場比賽分英華書院對戰聖言中學，英華採取前場壓逼戰術，非常湊效，讓對手聖言吃盡苦頭；而拔萃男書院則由頭帶到尾，輕取陳瑞祺（喇沙）書院。

30/9 D1男子籃球賽事戰果

英華書院 48：21 聖言中學

拔萃男書院 59：14 陳瑞祺（喇沙）書院

喇沙書院 55：39 可立中學