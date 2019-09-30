程小雅世田賽克服高溫　為東京奧運取經

「太熱了，拖慢了腳步，我腦海中不斷地數着一些好朋友的名字，支撐我要堅持下去完成這段路。」香港競走「一姐」程小雅周一以1小時42分55秒，完成了多哈「沙漠地帶」上演的世界田徑錦標賽20公里競走大挑戰，並於45名選手中排名第30位，較她兩年前倫敦世界賽的排名提升了5名。

這是一次體能、技術、意志缺一不可的巨大考驗，原定於晚上11時半鳴槍開跑的賽事，由於氣溫高及太潮濕，IAAF國際田聯最終延遲了開賽時間，以保障選手的健康。已準備了比賽多月的程小雅，抱着衝擊更高名次的決心上陣，「比賽的環境及氣候都很具挑戰性，沿路我曾超越了一個又一個跑手，一直努力追趕至25位左右的位置，但到末段我感到筋疲力盡。」早前馬拉松賽驚現多名選手中途棄戰的場面，被形容為「焗桑拿」「使人窒息」的惡劣環境，達30逾人要接受治療；因此能克服天氣而完成比賽，已是一次重大的勝利。

程小雅堅持到最後並勇奪第30位，比第31名的代表足足拋離54秒之多，其成績排名亞洲第6，僅次於3名中國以及2名日本選手之後。而中國包辦了前3名，其中奧運金牌得主劉虹取得冠軍，時間為1小時32分53秒；亞軍及季軍分別由切陽什姐及楊柳靜奪得。

「我覺得今次就好像東京奧運前的一次預演，給我很多寶貴的資料，以部署明年的奧運。」多哈之行縱是艱辛，但收穫可不少，程小雅亦對世界競步水平提升，有一番感受，「多哈比兩年前倫敦世界賽的水平更高，單看入圍時間已從1小時36分提升至1小時33分半。」賽前，程小雅在入圍東京奧運的排名榜上，位列34位，而由於世界前60位的選手可獲得奧運參賽資格，意味着程小雅實現奧運夢的機會亦十分樂觀。

由去年底連串賽事，到今年初在日本打破香港紀錄及推前個人最佳成績，程小雅奔向東京之路，會來一個小休：「已一年沒有休息了，多哈之旅結束後會放假調整，之後與教練商討及制訂策略，再為東京奧運衝刺。」