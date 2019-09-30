由1/2「超霸鷹」變100%「藍鳥」

曾在歐洲、南美洲球會效力，足迹踏遍半個地球的霍斌仁（Brian），今年終於「回家」加盟傑志。這位擁有一半「超霸鷹」血統的中堅，一如候鳥般重返故地，為的不是繼續「學嘢」，而是在熟悉的地方發光發亮，讓所有人見證一個在外地久經歷練，「全新」的霍斌仁。

■圖/文︰黃雋謙

現在25歲的霍斌仁，是「香港×尼日利亞」混血兒。兒時在尼國城市卡杜納長大，直至10歲那年，全家遷到父親的故鄉香港居住，一住就是8年。在這裏，Brian由小朋友變成壯碩少年，更種下深厚感情︰「爸爸嘅屋企人都住喺呢度，又成日同親戚見面，令我好細個就覺得香港就係屋企。」由於家住跑馬地，當時Brian與好友在銅鑼灣一帶流連忘返，Sogo、世貿、時代廣場等「老銅」地標也滿載着他的青葱回憶，但最有意義的地方，始終與足球有關︰「我好細個喺港會踢過2年，又經常喺跑馬地踢波，加上屋企喺南華會附近，成日去大球場睇波，成個童年畀強烈嘅足球氣氛籠罩住。」

出身於流浪青年軍的霍斌仁，2011年更獲選入一隊在香港頂級聯賽披甲，年僅17歲就踏入職業足球圈，更憑着出色表現，令他一直是香港U16至U23代表隊的常客。及後2年Brian離港到英國兩家青訓學院受訓，2013年因一次機緣巧合之下在中超球隊上海申花試腳，2014年更獲一紙內援聘約，可惜位置競爭激烈，Brian被外借到不同地方學法，數年之間輾轉到過羅馬尼亞、阿塞拜疆和烏拉圭等地歷練。

由亞洲踢到歐洲，再由北半球踢到南半球，Brian收穫豐富，但也需要舞台讓他大展拳腳，這時他想起了香港：「其實去到邊，我都會不斷諗起香港呢個家，總有一日要返嚟證明畀大家睇。」適逢傑志季前正尋找中堅，能以本地球員身份註冊的霍斌仁，便順理成章加盟「藍鳥」。

雖然目前霍斌仁於傑志上陣機會不多，更有人批評他外流多年卻不受重用，證明他根本無法在香港頂級聯賽立足。面對「負評」，自信心爆棚的Brian一於少理，他反而認為這些外流經驗，促使他變得更專業：「喺阿塞拜疆，我學會點應付速度快嘅對手；喺葡萄牙，我見識到每位球員點樣勤力去做額外訓練。好多人話我呢幾年踢得唔多，但佢哋唔知我付出同收穫有幾多。呢幾年我比其他人接觸更多高水平嘅足球，令我成長咗好多，希望所有人能見證一個依家嘅我。」

●爭做港腳「想為屋企比賽」

去年年尾，時任港隊主教練加利韋特（Gary White）點兵出戰東亞錦標賽外圍賽，霍斌仁的名字竟出現在初選名單，Brian憶述當時嚇到彈起：「我嗰陣仲喺葡萄牙，收到Gary訊息嗰陣我先啱啱起身。我一睇，嘩！我係咪仲發緊夢？跟住陸續收到朋友嘅恭賀先知原來係真嘅。」雖然最終未能入圍做「大港腳」，但這次經驗讓他下定決心，力爭再次披上港隊戰衣。

Brian坦言穿起香港代表隊球衣的感覺相當奇妙，即使自己是一位「港尼」混血兒，也甘願為香港效命：「雖然我個樣唔似一個香港人，但我爸爸嚟自香港，我亦喺度長大，所以代表香港就好似為屋企比賽咁，永遠都想盡全力為呢隊波作戰。」

【霍斌仁BrianFok檔案】

年齡：25

出生城市：尼日利亞卡杜納

位置：中堅

青訓球會：標準流浪、布魯克足球學院

曾效力球會：上海申花、卡基斯、貝真尼、阿沙爾、拿斯派達斯青年、維塞烏