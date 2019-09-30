球迷鬧爆！一項數據證AC米蘭衰貼地

意甲老牌勁旅AC米蘭尋晚主場1比3輸畀費倫天拿，錄得3連敗，開季踢6輪只得2勝4負6分，依家排喺聯賽榜16位，僅較護級降班區多1分。AC表現之差，搞到所有AC球迷都鬧爆球員同教練，甚至要求主帥甘柏路下台，究竟呢隊「紅黑兵團」有幾差？

睇番歷史，AC對上一次咁差開局，原來已經係1938/39球季，距離依家足足係81年。教練甘柏路亦成為米蘭史上第2位執教前6場輸4場嘅教頭，上一位係1982年嘅加比亞迪。話說尋日場波，賽前已經有大量AC米蘭球員向佢哋球員大喝倒彩。到下半場AC再有梅沙基奧被逐，然後佢哋再輸多球，觀眾席甚至開大嗌恥辱同下台等，成場波AC真係衰到爆，得罪全場球迷。

主帥甘柏路依家下台壓力愈來愈大，但球會高層馬甸尼依然公開力撐。不過，有媒體指出，另一位高層波班已經對甘柏路失去信心，已經開始搵新帥，如果下輪作客熱拿亞贏唔到，就會炒人咁話喎！

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