7戰9分！曼聯創30年來最差紀錄

魔仙戰結束，曼聯主場僅以1比1賽和阿仙奴，雖然成功將主場對阿仙奴不敗走勢延長至13場，但紅魔鬼今場未能取勝，開季7戰僅得9分，積分未達雙位數對上一次已是30年前，領隊蘇斯克查壓力山大。

開季7戰9分已經係英超成立以來曼聯最差嘅開局，而7戰積分未達雙位數，對上一次已經係英甲年代嘅1989-90年球季，當年曼聯頭7仗僅得7分，最終該季曼聯排名第13，照現時走勢，曼聯今季極可能跌落中游。

其實細心睇，曼聯開季成績冇理由咁差，首仗大炒車路士4比0後，所遇對手只係狼隊、水晶宮、修咸頓、李斯特城、韋斯咸及今仗嘅阿仙奴，結果僅贏過車路士及李斯特城，但輸畀水晶宮同韋斯咸，賽和狼隊、韋斯咸及阿仙奴，令人好難接受。

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