【歐聯】今晚捱夜撐C朗

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今晚市場焦點一定是歐聯，其中D組祖雲達斯主場對利華古遜，值得各位投注者跟進。

意甲勁旅祖雲達斯，今季整體走勢仍然不錯，主場取得3連勝，但要留意防線有倒退情況，對住弱隊維羅納及布雷西亞都有失波，而且上輪歐聯領先兩球之下都被馬體會逼和2比2。

翻查祖雲達斯近7場歐聯主場有6場，總入球是3球或以上，今場建議吸納中位數2.5球的入球大。

直播表

周二5:30pm 澳足盃 布里斯班前鋒 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二11:30pm 亞冠盃 艾薩德 Vs 希拉爾

Now 670、Fox +；有線651、611台

周三0:55am 歐聯 皇家馬德里 Vs 布魯日

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三0:55am 歐聯 阿特蘭大 Vs 薩克達

Now 644台；有線662、602台

周三3:00am 歐聯 熱刺 Vs 拜仁慕尼黑

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三3:00am 歐聯 加拉塔沙雷 Vs 巴黎聖日耳門

Now 630、633；有線661、601台

周三3:00am 歐聯 曼城 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 644台；有線662、602台

周三3:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 利華古遜

Now 645台；有線604、603台

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