【東體爭議】Hater進場！沙加「縮頭」真相

阿仙奴作客1比1逼和曼聯，呢場係格列沙加正式被任命隊長後，首次帶領阿仙奴出賽，不過「兵工廠」完美場前失球，格列沙加再次成為眾矢之的。當時曼聯中場麥湯米尼怒射，格列沙加疑似「縮頭」讓個波飛過，結果個波直飛死角。賽後大批球迷怒插格列沙加身為隊長，「縮頭」避波係不可饒恕。估唔到嘅係，有唔少球迷都覺得格列沙加係被「針對」，曼聯名宿堅尼亦意外發聲為佢辯護：「我一向好樂意去批評格列沙加，但呢個波球速實在太快，唔應該係佢責任。」

真相係，格列沙加當時係想用頭槌頂走個波，重播影片見到佢「烏頭」後做出頂波動作，只可惜球速太快令佢Miss，可惜網民只係Cap咗「縮頭」一幕嚟攻擊。要批評格列沙加可以有好多地方，但硬要將每個失球都歸咎為佢嘅問題，只可話阿仙奴嘅「Hater文化」已經根深柢固。

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