【賽後解碼】終極墮落！還我真‧仙魔大戰

自從英超成立之後，曼聯同阿仙奴係其中兩支最重要球隊，尤其90年代尾到千禧世代初期，兩隊競爭異常激烈，「仙魔大戰」成為球迷最期待戰役，傑斯喺足總盃嘅1扭6金球、亨利世界波收死巴夫斯、朗尼終結阿仙奴49場不敗、堅尼同韋拉嘅惡漢對決、基昂對雲尼斯達萊嘅咆吼......每一場都係球技、戰術同激情嘅較量。

今時今日，曼聯對阿仙奴喺周一深夜上演，因為佢哋已經冇份踢歐聯，今場比賽嘅戰情亦反映出兩大豪門嘅終極墮落，主場嘅「紅魔鬼」進攻創造力極低，只靠丹尼爾占士個人突破，阿仙奴對住勢弱嘅曼聯亦驚輸，3個防守型中場令攻守失衡，結果頭27分鐘兩隊齊齊錄得「0」射門，成為今季最遲最現首次埋門嘅英超賽事，捱眼瞓睇波嘅球迷真係一殼眼淚。

蘇斯克查同艾美利今季還原基本步，大膽起用大量年輕新人，事實上今場表現最好嘅球員，好似丹尼爾占士、麥湯米尼、古安杜斯同布卡約沙卡正正就係新人，或者重建之路係行啱第1步，但羅馬並非一天建造，真正「仙魔大戰」，未來一段時間只能夠Youtube回味。

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