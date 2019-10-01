隱形發電機　加利仔力撐連格唔係垃圾！

曼聯主場同阿仙奴合演一場低水平賽事，「紅魔鬼」雖然有拉舒福特同保羅普巴兩大將復出，不過進攻力仍然非常疲弱，只係靠麥湯米尼一腳神來之筆入波。今場以「10號位」上陣嘅連格，再一次化身「隱形發電機」，賽後繼續受到球迷瘋狂炮轟。

連格今季仍然未有英超入球同助攻紀錄，就算計晒成個2019年，連格亦只係喺1月份錄得1次助攻，作為曼聯嘅進攻鎖匙人，呢個數據當然唔及格。今場對住阿仙奴，佢上陣嘅74分鐘只有24次掂波同19次傳球，射門次數係0，反而有3次失去控球權，試問曼聯仲點可以組織到攻勢？

曼聯名宿加利尼維利開波前，力撐連格「唔係垃圾」，仲指出連格有個最佳位置：「我覺得連格受到嘅批評係好唔公平，作為一個曼聯青訓，而且又可以踢多個位置。蘇斯克查要佢做7號位、8號位，但佢其實更加適合做16號、17號、18號，連格可能唔係正選材料，但作為曼聯22人之一好有用。」畫公仔畫出腸嘅話，即係連格最佳位置係後備囉！

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