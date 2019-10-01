【有片】超恐怖！印尼球王「殺人飛鏟」

印尼球壇近年發生過唔少球場意外，2014年曾經有球員中咗門將「穿心腿」，幾日後宣告死亡；2017年亦有龍門同隊友相撞後猝死。不過，印尼聯賽嘅暴力程度似乎未見收歛，效力佩西普拉嘅印尼國腳蘇洛沙，日前喺聯賽施展「殺人飛鏟」，當時望加錫嘅澳洲後防艾朗伊雲斯試圖帶波，蘇洛沙竟然全速衝前再跳起，飛腳踢向艾朗伊雲斯重心腳嘅膝頭位置，好在艾朗伊雲斯及時卸力，先至避過恐怖斷腳命運。

最離譜嘅係，球證只係向蘇洛沙出示一面黃牌，難怪印尼聯賽愈嚟愈危險！艾朗伊雲斯事後喺twitter發炮：「只係一張黃牌？有冇人可以解釋畀我聽點解？印尼嘅球證必定要為球員嘅安全負責！印尼聯賽球員依家係零保護，可恥！」大批球迷聲援艾朗伊雲斯，怒插蘇洛沙「收買人命」，有網民直頭呼籲艾朗伊雲斯告佢「意圖謀殺」。面對眾怒，蘇洛沙亦公開道歉：「我嘅行為係完全錯誤兼致命，我衷心向伊雲斯道歉。」

講起33歲嘅蘇洛沙，可以話係印尼版巴洛迪利，佢嘅球技係公認全國頂尖，曾經獲荷甲球會芬洛斟介，不過蘇洛沙嘅「腦殘」行為亦一大堆，2005年試過打球證而被罰停賽1年，又係出名嘅「酒鬼」經常飲醉鬧事，試過喺醉酒情況下，唔著鞋追住隻雞玩，結果踩到玻璃碎而要做手術，「巴神」聽到都甘拜下風。

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