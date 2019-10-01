點都好　呢個世界仲有佢兩個撐夏薩特

皇馬喺今晚深夜歐聯會主場迎戰布魯日，今夏重金加盟嘅比利時球星夏薩特表現近期持續低迷，今場有冇貨交，自然成為焦點。不過，尋日賽前記者會，仲有兩個人不顧一切力撐「夏神」，信佢好快會踢出水準幫到球隊，呢兩個分別係夏薩特本人同主帥施丹囉！

夏薩特話：「我以前的確講過，我唔係天皇巨星，但我都知道皇馬7號嘅歷史同傳統，我要向大家證明，我能夠成為世界最佳。我依家已經100%好番，我只差個入球，只要開始入波，一切都會變得好簡單。」

「夏神」撐自己，施丹當然都要撐愛將，不過估唔到佢係拎自己去同夏薩特做比較：「我唔使畀建議佢，亦唔使教佢點踢波。大家都知道佢係個點樣嘅球員，我哋只需要保持平靜，佢肯定能夠成功。」施丹再補充：「我去意大利嗰陣，情況仲差過夏薩特啦！我用咗3個月去適應，之後我喺皇馬嘅適應期短啲！我要重申，夏薩特係個出色球員，肯定會成功。」

施丹幫愛將幫出面，但事實又係咪咁呢？《阿斯報》搵咗啲數據去做比較，夏薩特傷愈之後，出場4次0入球0助攻。至於施丹，當年喺祖雲達斯頭3個月踢咗15場，9次踢足全場，錄得2入球3助攻；喺皇馬頭3個月，17次上陣9次踢足全場，錄得5入球4助攻，睇嚟「夏神」真係要加把勁囉！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。