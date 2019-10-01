系出名門空等大半年　艾度古斯苦盡甘來

或許在很多人眼中，香港已不再是昔日的東方之珠，周遭的人和事都變得陌生，黑白顛倒，是非不分。亂世下有人選擇離開，另覓地方東山再起；但亦有人甘願拋低多年心血，千里迢迢來到這裏追尋夢想，今季加盟愉園的外援、來自西班牙的艾度古斯，正正就是這種人。■文：戴陶蔚 攝：郭衍霆（部分相片由受訪者提供）

愉園今季重返頂級聯賽，7月中正式開操前，便率先透過球隊Facebook專頁公布新兵，當見到摩域治的新拍檔、司職中堅的艾度古斯的相片時，總覺得熟口熟面。「我今年1月已經離開冰島，嚟咗香港加盟夢想FC，只係一直無得上陣，對我嚟講係好困難嘅一段日子……所以我好感恩，可以成為愉園一分子，可以有機會證明自己。」談吐溫文有禮的艾度古斯，以流利英語回答記者的提問。

「我嚟香港因為馬高斯！」

從艾度古斯的履歷所見，他在2016年5月離開西班牙，外流到冰島加盟甲組聯賽球隊格連達維克，之後再轉到挪威發展投效羅科斯，期間與上季來港效力夢想FC、今季披起香港飛馬球衣的馬高斯結隊友緣，他亦坦言：「我嚟香港都係因為馬高斯！」

艾度古斯表示效力羅科斯期間，與馬高斯建立了深厚的感情，故當初收到夢想FC的邀請，未有作太多考慮便答允了，他回憶道：「2017年我離開羅科斯重返格連達維克，馬高斯就去咗意大利發展，但我哋一直都保持聯絡。有一日，馬高斯打畀我話佢喺香港嘅球會（指夢想FC），正為2019至20年度球季組軍，問我有無興趣加盟。我未試過喺亞洲落班，好想接受呢個挑戰，所以就覆咗會認真考慮。點知隔咗一陣，馬高斯話球隊想我早半季加盟，見對方咁有誠意，我就應承咗，心諗可以再同馬高斯做隊友，都不知幾開心……。」

加盟夢想FC未被註冊

「今年1月嚟到之後，每一日我都好努力練習，期待正式比賽嘅來臨，但球會一直冇幫我註冊，令我度過咗失望嘅大半年。所以當我返番西班牙，收到愉園畀我嘅Offer，嗰一刻我真係好開心，好希望可以快啲同球會簽約、練波同比賽。」苦盡甘來，百般滋味在心頭。儘管在夢想FC「齋練」了大半年，但艾度古斯亦非一無所獲，他說：「能夠同馬高斯重聚當然開心，此外，我亦識到好多好投契嘅新朋友，好似川瀨浩太同亞哥斯達，大家感情好好。亦因為咁，我之前好期待球季開始後，快啲對香港飛馬、冠忠南區同理文，可以喺球場上同呢幾位朋友交手！」

愉園今季首戰港超聯，雖然陣中有不少年輕球員，惟外援都甚具來頭，例如隊長馬希卡歷乃前波斯尼亞U17隊長，前鋒加維蘭更是西班牙「2008年U17歐洲國家盃」冠軍功臣。至於艾度古斯都「唔嘢小」，其U16至U18生涯都在西甲勁旅皇家馬德里度過（左圖）。「大家嚟到都係愉園球員，咩國籍同出身都唔重要，我哋依家住同一座大廈，出出入入都一齊，摩域治喺香港好耐，加維蘭同我都好多謝佢咁照顧我哋。」艾度古斯笑說。

誓報愉園知遇之恩

經過漫長的等待，艾度古斯終在上月21日的「高級組銀牌賽」，獲得來港後的首演機會。雖然戰至67分鐘便被換走，加上愉園輸波出局，但艾度古斯依然心存感激：「真係等咗好耐，所以落場一刻我都有啲緊張，可惜戰果唔完美，我會畀心機練波，希望好快再出場同幫到球隊贏波！」

Yeah晒讚HK天氣無得彈

香港又熱又濕的天氣，一直令不少來港外援叫苦連天，但艾度古斯竟然「Yeah晒」表示香港的夏天「無得彈」！「Yeah！香港嘅天氣好好呀！我一啲都唔覺得辛苦，因為我長大嘅地方大加那利島（Gran Canaria），盛夏嗰陣日頭嘅天氣同氣溫都同香港差唔多，好舒服。大加那利島周圍都好靚，係旅遊好地方，相信都好適合香港人去玩同觀光。」訪問期間突然變身旅遊大使的艾度古斯謂。

艾度古斯

Francisco Eduardo Cruz Lemaur

出生日期：1987年3月7日

司職：中堅 身高：1米85

出身：

皇家馬德里U16、U17、U18

現效力球會：

愉園

曾效力球會：

格連達維克（冰島）、羅科斯（挪威）、域仙達利奧（西班牙）

*只列部分