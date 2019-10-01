多蒙特高層親證辛祖走硬　曼徹斯特等緊佢

德甲勁旅多蒙特聽晚歐聯將會作客布拉格斯拉維亞，今日舉行賽前記招，身為「蜜蜂兵團」體育總監嘅米高索治突然爆響口，話陣內超級新星查頓辛祖嚟緊一定會走人，仲會係返去英超添！同時出面就吹緊風，呢位19歲英格蘭新星極有機會去曼徹斯特市，差在係重返母會曼城定係加盟曼聯啫！

查頓辛祖喺2017年8月由曼城轉投多蒙特，至今喺「蜜蜂兵團」踢咗64場波就取得18球同29次助攻。今年10月佢首次代表英格蘭國家隊上陣，家陣身價估計去到1億歐元，而佢同多蒙特合約係去到2022年。根據英國傳媒報道，家陣曼市雙雄都吼實佢，事關佢今季開季9場又交出4入球6助攻，超級高效。

米高索治話：「唔使預言家，係人都知辛祖一定唔會留喺度踢多5年。不過點都好，佢肯定知道自己喺多蒙特取得極大成長進步，我好懷疑如果佢喺英格蘭球會，有冇可能咁成功？我哋好相信年輕球員嘅能力，更唔怕畀佢哋上陣，辛祖都應該知。」講到底，就係想辛祖識感恩囉，到時幫球會賺多啲錢呀！

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