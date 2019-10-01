堅尼嚴選5大世界級戰友　冇C朗反而有佢

前曼聯隊長堅尼尋晚去咗電視台講波，睇住前東家「紅魔鬼」又失分。不過佢心情都唔算太差，仲同拍檔加歷查講起佢曾經合作過嘅5大世界級隊友，當中大名鼎鼎好似傑斯同簡東拿當然有份，但包你估唔到嘅仲有係經典愛爾蘭後衞艾雲喎！

堅尼第一個點名係世界級，就係威爾斯傳奇球星傑斯：「依家睇番，你一定會揀傑斯。要界定一個世界級球員，佢要持續9、10，甚至11年有好表現，而傑斯係更長久維持喺高水平。對我嚟講，要成為最頂級球員，你一定要穩定，傑斯就係個最好例子。」

傑斯之後，堅尼令人意外仲揀多個威爾斯球員，呢個就係射手曉士。堅尼形容呢位前巴塞隆拿同拜仁慕尼黑前鋒係個卓越前鋒。第三、四個揀出分別係簡東拿同史高斯，堅尼同樣形容佢哋卓越聰明嘅球員。

至於最後一個入選堅尼5大，則係佢愛爾蘭同胞艾雲，堅尼話艾雲係唯一一個毫無爭議入選費格遜經典11人陣容球員：「試想想，如果艾雲依家仲踢緊，佢可以踢左右閘，仲識入波，可以防守，永不受傷，仲要喺更衣室都勁有用。對我嚟講，艾雲就係世界級囉！」查實喺堅尼年代，同佢拍過仲有朗尼、C朗同舒米高等，不過要揀出5大，總有犧牲嘅！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。