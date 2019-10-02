布魯日隱世球王起孖　皇馬中招

歐聯分組賽第2輪展開，A組皇家馬德里主場迎戰布魯日，形勢上皇馬不勝無歸，但今仗不幸遇上布魯日「隱世球王」艾曼紐丹尼斯，在上半場被該位「球王」梅開二度之下，皇馬最終只能逼和2比2搶番1分，繼續喺A組墊底。

今仗布魯日兩個入波充滿喜劇元素，大家唔知以為睇緊香港80年代嘅烏龍喜劇，主角就係布魯日「隱世球王」艾曼紐丹尼斯，開賽9分鐘，呢位尼日利亞前鋒接應隊友左路傳送，面對皇馬門將泰拔高圖爾斯之際，佢起右腳作勢射門，但時間掌握失誤撻Q，皮球反彈去剛好踏前嘅左腳，將皮球篤向前，泰拔高圖爾斯受到之前該前鋒嘅「假動作」影響失位，只能目送皮球入網。

喜劇笑位通常一不離二，39分鐘，艾曼紐丹尼斯再有射門機會，呢次佢又有新動作，泰拔高圖爾斯作勢出迎之際，該前鋒突然失重心向前一仆，之後回復平衡，泰拔高圖爾斯再度受影響，呢位「隱世球王」輕輕一挑順利笠過門將入網，布魯日半場領先2比0。

如果布魯日因為咁樣作客擊敗皇馬，咁就實在太離譜，皇馬下半場力追之下，先後憑沙治奧拉莫斯及卡斯米路兩個頭槌扳平2比2，第2球失波前布魯日仲有球員被逐，最終場波踢成2比2完場。

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