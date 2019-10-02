對方入波後扮C朗　皇馬冇晒面

布魯日今晚大鬧巴拿貝，21歲尼日利亞小將艾曼紐丹尼斯梅開二度，兩個入波過程都好有娛樂性，射入第2球後，呢條靚仔做出C朗慶祝入波動作，令主場球迷相當難堪，但網上球迷就猛咁畀Like。

C朗離開皇馬已經好耐，但佢離隊後對球隊帶來嘅影響仍然存在，皇馬冇咗C朗等同失去進攻靈魂，呢個問題到依家都未解決，就以今仗為例，皇馬兩個入波分別來自沙治奧拉莫斯同卡斯米路，前鋒賓施馬同夏薩特貢獻有限。

皇馬後防一向鬆散，對方前鋒艾曼紐丹尼斯兩次埋門都出現控球失誤，偏偏冇人嘜實佢，就算佢控甩腳都能夠起腳射門，門將泰拔高圖爾斯失球率一向偏高，結果擋唔住。

艾曼紐丹尼斯嘅C朗招牌慶祝動作，簡直係向皇馬主場球迷同高層打面，諷刺銀河艦隊咁大支球隊，連一個似樣前鋒都冇，令一眾食花生嘅網民猛畀讚，睇得好開心。

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