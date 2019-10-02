熱刺屠夫　基拿比大四喜超震撼

拜仁慕尼黑在歐聯分組賽作客大炒熱刺7比2，德國中場基拿比個人獨取4球技驚四座，英超擁躉都清楚佢嘅出身，佢曾經係阿仙奴天才球員，15歲入廠，之後重返德甲至今，今次作客熱刺令佢想起昔日阿仙奴日子，攻入4球更令廠迷百般滋味在心頭。

熱刺同阿仙奴係北倫敦死敵，今仗賽前基拿比表示：「作為一位前阿仙奴球員，昔日對熱刺嘅記憶仍在腦海中，所以今場要好重要，一定要贏。」結果今仗佢成為「熱刺屠夫」，5次射門全中，攻入4球，成為歐聯史上第2位、歐聯史上第13位大四喜球員。

對於大四喜，24歲嘅基拿比表示：「冇諗過入4球咁多，但我等待歐聯入波已經等咗一季半，上次大四喜應該係青年軍時代吧，這種感覺太不可思議，相信阿仙奴球迷都好開心吧。」其阿仙奴前隊友比利連在社交網送來祝賀，留言：「兄弟，你在開玩笑吧。」

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