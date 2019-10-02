【歐聯】今晚巴塞掂唔掂
2019年10月02日 08:15
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(Getty Images)
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周三深夜歐聯F組重頭戲巴塞隆拿主場鬥國際米蘭，此組4支球隊目前同得1分，實力半斤八両，難怪被視為，今屆歐聯死亡之組。
巴塞隆拿王牌美斯仍然有傷在身，上陣機會只是五十五十，令巴塞戰鬥力大打折扣，相反國米今季在干地帶領下愈戰愈勇，意甲開季6連勝排在榜首，作客魯營未必沒還擊之力。
翻查兩軍近7次交手有6次總入球開2球或以下，包括上屆分組賽兩次碰頭，合共只入4球，今場捧2.5球入球細。
名家：笛子波童
直播表
周三5:30pm 澳足盃 中岸水手 Vs 阿德萊德聯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周三6:30pm 亞冠盃 浦和紅鑽 Vs FC廣州
Now 670、Fox +；有線651、611台
周四0:55am 歐聯 布拉格斯拉維亞 Vs 多蒙特
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四0:55am 歐聯 亨克 Vs 拿玻里
Now 644台；有線662、602台
周四3:00am 歐聯 利物浦 Vs 薩爾斯堡
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四3:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 國際米蘭
Now 644台；有線662、602台
周四3:00am 歐聯 里爾 Vs 車路士
Now 645台；有線604、603台
周四3:00am 歐聯 華倫西亞 Vs 阿積士
Now 630、633；有線661、601台
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