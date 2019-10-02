普捷天奴被炒賠率急跌　熱刺忍手全因曼聯！

熱刺喺歐聯主場2比7慘敗拜仁慕尼黑腳下，係球會137年歷史入面第1次主場失7球，領隊普捷天奴當然責無旁貸。

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熱刺開季成績差勁，聯賽盃被英乙球隊高車士打淘汰後，已有傳普捷天奴有意離隊，經歷歐聯災難性潰敗後，更有大批熱刺球迷要求普捷天奴落台，博彩公司Sky Bet最新嘅英超下個被炒領隊賠率，普捷天奴由原先13倍急跌至2.5倍，超過愛華頓嘅馬高施華成為頂頭大熱！

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不過，英國《太陽報》消息指出，雖然阿里基、奇連士文等名帥隨時可以接手，但熱刺對於炒普捷天奴仍然有保留，事關曼聯一直對呢位阿根廷教頭虎視眈眈，早前更有傳曼聯會考慮出3,200萬鎊啟動普捷天奴合約中買斷條款，如果熱刺依家沉唔住氣賠錢炒人，亦間接送曼聯一份大禮。

熱刺依家嘅困境，無疑係內部分裂多於領隊能力問題，普捷天奴就算被炒亦唔憂嫁。

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