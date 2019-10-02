【賽後解碼】各懷異心　熱刺極速崩壞之謎

4個月前歷史性殺入歐聯決賽、6億鎊超豪華新主場開幕、哈利卡尼等主力啱啱步入黃金期、以破轉會費紀錄簽入尼當比利，熱刺嘅未來本應係欣欣向榮。不過新球季展開2個月，熱刺上空卻係一片烏雲，聯賽盃畀英乙隊淘汰醜啲？定係2比7輸畀拜仁慕尼黑醜啲？4個月前冇熱刺球迷會諗過要回答呢條問題。

熱刺依家最大問題，就係球隊上下已經唔再團結一致，最有代表性嘅當然係發電機基斯甸艾歷臣，呢位丹麥助攻王暑假講到明想走，可惜轉會皇馬夢落空，轉會窗完結後又發表「可惜現實唔係《FM》遊戲，可以隨時將自己轉會」言論。只剩唔夠1年合約，熱刺處於兩難局面，而基斯甸艾歷臣嘅表現，亦顯示出佢係一個「等走嘅人」。

維頓漢同艾達韋列特呢對比利時中堅，係熱刺近年鐵打主力，但又係因為續約傾唔掂下季隨時免費轉會；今場對拜仁嘅正選兩閘奧里亞同丹尼路斯，季前被掛牌放售已經係公開秘聞，只係最後轉會唔成，兵源緊張下普捷天奴唯一再起用佢哋，2位球員都心知肚明，自己只係「臨時工」，喺熱刺並冇將來。

最重要嘅係，普捷天奴同哈利卡尼嘅心態亦有疑問，普帥喺歐聯決賽前，曾經作出「贏歐聯就會功成身退」言論，季前又公開埋怨球會轉會政策；至於哈利卡尼對熱刺嘅忠心並無懷疑，但連尼加、里奧費迪南等名宿都講過，哈利卡尼係公認世界頂尖射手，但佢已經26歲，留喺11年無冠嘅熱刺唔會再有進步，如果佢選擇離隊，熱刺球迷可以怪佢無情嗎？

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