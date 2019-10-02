【有片】12碼玩出火　亨利皮利斯炒晒車！

薩克達U19兩個小將玩12碼火到出名，查實撥橫畀後上球員射，係源於荷蘭球王告魯夫同阿積士柏檔奧臣，當時告魯夫傳交奧臣，後者畀番告魯夫射入，成為永恆經典；05年阿仙奴孖寶亨利同皮利斯有樣學樣，但就搞出大頭佛，成為英超史上最肉酸12碼！

12碼可以點肉酸法，正常嚟講最多係撻Q，又或者係炒飛機射咗唔知去邊，但皮利斯就連射都冇射過，就畀對手解圍。嗰場波阿仙奴鬥曼城，當時藍月亮仲未係勁旅，阿仙奴輕鬆取勝。該仗阿仙奴得到12碼，皮利斯走埋去處理，好明顯佢同亨利係有練過，就係皮利斯交橫畀亨利射入。

點知呢名法國型佬，諗住輕輕力撥橫，最後隻腳只係擦到波皮，個波極輕微郁咗一郁就停咗喺度，亨利好似傻仔咁跑入禁區，但又射唔到個波，最終畀曼城後衞輕鬆解圍。依家睇番係好笑，但當時皮利斯同亨利係畀人插到上天花板，話佢哋唔專重賽事，皮利斯當場仲畀曼城後衞米斯鬧爆，堅係玩出火囉。

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