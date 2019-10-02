極諷刺！北倫敦之王來自慕尼黑

阿仙奴同熱刺為「北倫敦之王」招牌，激鬥過百年，互有勝負，遠嘅唔講，就以英超成立之後計算，阿仙奴於90年代至千禧年代初期領先，捧過3季英超冠軍。過去3季輪到熱刺做北倫敦一哥，於英超排名都高過阿仙奴，上季更打入歐聯決賽。

不過，諷刺嘅係真正「北倫敦之王」原來係來自德國慕尼黑嘅拜仁，呢支德甲豪門似乎同兩支北倫敦球隊特別有仇，曾於2015至17年喺歐聯3次大炒阿仙奴5:1，兵工廠近年無緣歐聯，輪到熱刺遭殃，更加慘敗2:7。

羅拔利雲度夫斯基可以話係「北倫敦殺手」，因為喺呢4場波都取得入球，經過今場狂勝熱刺之後，又多1位「北倫敦殺手」，就係食出大四食嘅基拿比。

睇來阿仙奴同熱刺無論點樣為爭「北倫敦之王」名銜打生打死，原來最後都係殊途同歸。

拜仁炒北倫敦雙雄紀錄

2019 歐聯 熱刺 2:7 拜仁慕尼黑

2017 歐聯 阿仙奴 1:5 拜仁慕尼黑

2017 歐聯 拜仁慕尼黑 5:1 阿仙奴

2015 歐聯 拜仁慕尼黑 5:1 阿仙奴

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。